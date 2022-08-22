صدر القرار النهائي الحاسم .. صرف أقل من 900 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات – دور على حسابك

انت الان تتابع خبر صدر القرار النهائي الحاسم .. صرف أقل من 900 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات – دور على حسابكوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض في صرف معاشات سبتمبر بداية من اليوم الأول من الشهر القادم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة التأمينات أنه سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي يحصل فيها القائم بالصرف أو المستفيد على أقل من 100 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة يقدر قوامها حوالي 2 مليون و400 مواطن.

وأشارت التأمينات أن الزيادة الجديدة التي سوف يتم صرفها لأصحاب المعاشات خلال الشهر القادم تبلغ نسبتها 13%، والتي بدأ الصرف فيها منذ شهر أبريل الماضي بعد تبكيرها بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تطال كل دول ومن بينها مصر.