محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان إشارة بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:28 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود.جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، بحضور م. هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق، واللواء/ خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ولفيف من قيادات جامعة بنها.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح تفصيلى من مهندسي شركة وادى النيل، حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى الجديد والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف تقدمها للمواطنين.

وأكد اللواء/ عبدالحميد الهجان أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعى الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاؤها بالمحافظة، ويمثل إضافة جديدة للمنظومة الصحية؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الهجان أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليًا تطوير 5 مستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة بنها لإقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد.

ومن جانبه، أكد د. جمال سوسة رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ؛ للتنمية المستدامة وخطة الجامعة فى المجال الصحي، والتى تتسق مع الخطة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد أكبر المشاريع الطبية، والذى سيُحدث نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، إلتزام الشركة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.

يذكر أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد سيتم إنشاؤه على 4 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 60000 ألف متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و 7 متكرر، بسعة 450 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرًا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

شهدت الفعالية حضور د. ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود. محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ، ود. محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة ، ود. عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها ، والسيدة/ شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والسيد/ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.