التعليم العالي: غدًا بدء فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تبدأ غدًا الثلاثاء بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، والذي يمتد على مدار أسبوع كامل بدءًا من غد الثلاثاء 23 أغسطس حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

ويأتي هذا الأسبوع تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم أسبوع تعريفي بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس؛ بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والتي ستبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن فعاليات هذا الأسبوع سوف تبدأ من الثلاثاء القادم الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/afu1jy9fPJME6wmc9

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، وتشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمى أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات ال (12) الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

جدير بالذكر أنه تقرر قبول الطلاب بكليات (12) جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكتروني مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 23/8/2022 وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

ويقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.