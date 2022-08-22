راتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 4410 وظائف خالية فى 13 محافظة (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 13 محافظة هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والوادى الجديد، وأسيوط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والبحيرة، والمنيا، والإسماعيلية.

ولفت شحاتة إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة والجيزة تتمثل فى 550 سائق ومندوب مبيعات براتب 7000 جنيه، و250 مسئول تسويق تجارى براتب 12 ألف جنيه، و150 مندوب مبيعات زيوت سيارات، و15 مشرف مبيعات براتب 15 ألف جنيه، و200 عضو فريق، و20 شيف شواية، و10 مدير مطعم، و10 مساعد مدير، و10 مشرف مطعم، و1000 فرد أمن، و15 مشرف أمن، و3 سكرتارية، و10 سائق باصات، و2 مشرف سكن، و2 أمين مخزن.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى 253 عاملة خياطة، و100 عامل مساعد، و30 عامل فرشة، و50 أخصائى جودة، و30 سائق ومندوب مبيعات تجزئة، و20 عاملة فرز، و8 عاملة تعبئة، و15 عاملة تشطيب، و15 عامل إنتاج.

وفى المنوفية مطلوب 20 مندوب مبيعات، و2 خدمة عملاء، و5 منسق ميدانى، و3 مراقب جودة، و3 عامل قص، و6 عامل حياكة، و2 مكوجى، وموظف حسابات، و2 عمال انتاج، و13 عامل أوفر، و10 سنجر، و10 عمال اورليه، و3 امين مخزن، و3 فنى صيانة، و3 فنى كهرباء، و3 مشرف قسم كهرباء، و3 مشرف رقابة جودة.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت: 2 مهندس ميكانيكا، و10 محصل،و15 سائق رخصة درجة أولى وثانية، و5 عامل عادى، و5 عمال لصق كرتون، و5 عمال مصنع كرتون.

وفى المنيا مطلوب: 30 أخصائى خدمات مالية، و45 اخصائى تمويل، و2 مضيف وجبات سريعة، وموظف استقبال، و3 مهندس إنتاج، و3 فنى خطوط، و10 مشغلين ماكينات.

وفى الشرقية 816 فرصة على مجموعة وظائف منها: 300 عامل حياكة، و100 مساعدين، و100 عامل تعبئة، و3 مهندس سلامة وصحة مهنية، و3 مهندس تصميم، و2 مهندس صيانة، و3 مهندس إنتاج، و3 مهندس تخطيط ومتابعة، و2 مهندس جودة، و2 فنى سلامة وصحة مهنية، و70 عامل إنتاج، و2 مراقب جودة، و16 مراقب أمن، و3 مدير مكتب فنى، و40 فنى اجهزة قياس، و20 فنى كهرباء كنترول، و7 فنى شيكارات، و10 سائق كلارك، و73 سائق، و10 مندوب مبيعات، و5 فنى بنس cnc، و5 فنى لحام c2، 3 فنى مكبس سبنزليك، و10 أخصائى تنمية، و3 عامل خلاطة.

كما تم توفير فرص عمل الإسماعيلية وأسيوط تمثلت فى: 90 عامل تفصيل وحياكة، و65 عامل تعبئة وتغليف، و100 مكوجى، و30 خدمات معاونة، و25 عامل مخازن، و20 مسئول ائتمان، و25 أخصائى، ومحاسب، ومدخل بيانات، و3 محامى، وأمين مخازن، و11 خدمات معاونة، و40 عامل إنتاج.

وفى الوادى الجديد وأسيوط مطلوب: 2 مندوب مبيعات، و2 محاسب، و20 أخصائى قروض، و2 مسئول مبيعات، و2 أمين مخزن، و2 سائق، و2 مندوب مبيعات، وموظفة استعلامات، ومعد مشروبات، ومشرف حدائق، و5 عمال عاديين، و10 عامل تعبئة وتغليف.

أما فى البحر الاحمر مطلوب: موظفة علاقات، ومشرف أدوار، ومراجع ليلى، ومشرف غرف، وشيف سخن، وشيف سلطات، ورئيس قسم خباز، ومساعد رئيس قسم خباز، ورئيس قسم جزار، ومساعد رئيس قسم جزار، و2 عاملة تجهيز وتحضير.