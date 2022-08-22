مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، مواعيد الكشف الطبى للطلاب المستجدين للعام الجامعى (2022 / 2023) بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 10 سبتمبر المقبل وتنتهى الخميس الموافق 13 أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان اليوم الإثنين، أن الكشف الطبى يبدأ الساعة التاسعة صباحا بمقر المستشفى الطلابى لكليات الجامعة بقنا ما عدا كلية الهندسة والمعهد الفنى الصحى والمعهد الفنى للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبى من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبى، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار غرباوى إلى أنه تحدد يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 موعدا لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الأحد 11 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الاثنين 12 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الثلاثاء 13 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والأربعاء 14 سبتمبر لكليتى الهندسة والآثار، والخميس 15 سبتمبر لكليتى الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور بدوى شحات، إنه تحدد يوم السبت الموافق 17 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بقنا وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة، والأحد 18 سبتمبر لكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحى، والاثنين 19 سبتمبر لكلية العلوم والثلاثاء 20 سبتمبر لكلية التربية "تعليم عام" بقنا والغردقة، والأربعاء 21 سبتمبر كلية التربية "تعليم أساسى" بقنا والغردقة والخميس الموافق 22 سبتمبر لكلية التربية "طفولة" بقنا والغردقة.

وأضاف أن السبت 24 سبتمبر سيتم توقيع الكشف الطبى لكليتى الزراعة والتمريض والأحد 25 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والاثنين 26 سبتمبر لكلية الآداب بقنا (طالبات) والثلاثاء 27 سبتمبر لكلية الآداب بقنا (طلبة) والأربعاء 28 سبتمبر لكلية التجارة (طالبات)، والخميس 29 سبتمبر لكلية التجارة بقنا (طلبة) والسبت أول أكتوبر لكلية الحقوق (طالبات)، والأحد الثانى من أكتوبر لكلية الحقوق (طلبة) والاثنين الثالث من أكتوبر كلية الآداب انتساب (طالبات)، والثلاثاء الرابع من أكتوبر كلية الآداب انتساب (طلبة)، والأربعاء 5 أكتوبر كلية التجارة انتساب (طالبات)، والسبت 8 أكتوبر لكلية التجارة انتساب (طلبة)، ويوم الأحد 9 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب (طالبات)، والاثنين 10 أكتوبر كلية الحقوق انتساب (طلبة)، ويوم الثلاثاء 11 أكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة، أما عن مواعيد الكشف الطبى لطلاب الجامعة الأهلية فقد تحددت يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر لكلية الطب البشرى والخميس 13 أكتوبر لكلية العلاج الطبيعي