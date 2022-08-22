انعقاد اللجنة الطبية العليا لهيئة الرعاية الصحية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انعقاد اللجنة الطبية العليا لفرع هيئة الرعاية الصحية فى الأقصر، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الآداء الإكلينيكى بكل مستشفيات الهيئة فى المحافظة، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح بيان الهيئة، أن دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين فى كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث.

وتابع البيان، تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبى الاستشارى بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان فى المستشفيات، ووضع خطط للتحسين المستمر، وكذلك التوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الإحتياجات فى المستشفيات، علاوة على المشاركة فى تحديد الإحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها، ومراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقا لمجالات الخدمات بالمستشفيات، ومراجعة الإمتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالإمتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفنى للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلا عن عمل مراجعة للأنداد peer review، فى نفس القسم أو التخصص الطبى، وأخيرا بحث شكاوى الأطباء فى المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى المنظومة الجديدة.

واستكمل البيان، تتكون اللجنة الطبية العليا لفرع الهيئة الأقصر من نخبة من أساتذة الجامعات والإستشاريين من مختلف التخصصات الطبية، ويترأسها أ.د. أحمد محمد الطاهر الدنان "إستشارى المسالك البولية جامعة أسيوط"، وبعضوية د. أبوالنجا عبدالراضى "استشارى باطنة وكلى مستشفى الكرنك الدولى"، د.وسام الإسلام توفيق "استشارى عظام مستشفى الكرنك الدولى"، د. منتصر رؤوف "استشارى طب وجراحة العيون مستشفى الكرنك الدولى" د. صديق أحمد استشارى أمراض نساء وتوليد مستشفى إيزيس التخصصى"، د. إبراهيم أحمد موسى "استشارى العناية المركزة والتخدير مستشفى إيزيس التخصصى"، د.محمد السيد محمود "استشارى العناية المركزة والتخدير مستشفى إيزيس التخصصى"، د.حسين عبد المنعم كراع "استشارى القلب والأوعية الدموية مستشفى طيبة التخصصى"، د. السيد سيد العربى "اخصائى طب الأطفال مستشفى طيبة التخصصى"، د.أمل العربى "استشارى باطنة وكلى مستشفى طيبة التخصصى"، د. محمود كمال خميس "استشارى جراحة مخ وأعصاب مستشفى حورس التخصصى"، د. محمد عبد الخالق "اخصائى جراحة اوعية دموية مستشفى حورس التخصصى"، د. محمد فاروق "اخصائى جراحة التجميل مستشفى حورس التخصصى".