التعليم العالى: بدء الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة غدا

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وتبدأ غدًا الثلاثاء بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية فعاليات الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة، والذى يمتد على مدار أسبوع كامل بدءًا من غد الثلاثاء 23 أغسطس حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

ويأتى هذا الأسبوع تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتنظيم أسبوع تعريفى بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والتى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022 - 2023.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن فعاليات هذا الأسبوع ستبدأ من الثلاثاء المقبل الموافق 23 أغسطس 2022 ولمدة أسبوع بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/afu1jy9fPJME6wmc9

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكل التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، وتشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمى أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ(12) الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

جدير بالذكر أنه تقرر قبول الطلاب بكليات (12) جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى، وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تبدأ غدا الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالى:

www.tansik.egypt.gov.eg

ويقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.