الصحة: تدريب أكثر من ٤٣ ألف من أعضاء المهن الطبية في مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - *الصحة : ترشيح ٢٣٤٠ من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية بالداخل والخارج*

*الصحة: الإعلان عن المنح الدراسية و الدورات التدريبية علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان*

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب ٤٣ ألف و ٤٨٦ من أعضاء المهن الطبية ، من خلال ١٩٢٦ دورة تدريبية بمختلف التخصصات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم تنفيذ ٤٨٩ برنامج تدريبي لعدد ١١ ألف و ٤٢٢ ، من الكوادر الطبية ، تضمن تدريب ٢٥٧٧ من الأطقم الطبية فى تخصصات ، الرعاية المركزة ، والأطفال ، والحديث فى أمراض القلب ، والاختبارات المعملية فى التشخيص والمتابعة للاصابة بفيروس كورونا ، ومكافحة العدوى ، وسونار النسا ، ورسم القلب ، وانعاش القلب الأساسي ، والميكروبيولوجيا الطبية ، والاستخدام الاكلينيكي الصحيح للدم ومشتقاتة ، والمهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم ، وعلاج تأخر الإنجاب ، والتأهيل العصبي الاكلينيكي لمتلازمة ما بعد الكورونا ، والتحكم الحركي والعصبي ، والتغيرات الحديثة في تأهيل مرضى السكتة الدماغية ، والدرن وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، والمهارات الأساسية في طب الأسنان ، والصيدلة الأكلينكية ، والأمصال و الطعوم ، والتمريض ، والجودة ، والجلدية) بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأضاف عبدالغفار ، أنه تم تدريب ٦٦٥١ من خلال ٣١٣ دورة بمحافظات ( البحيرة- سوهاج –الشرقية –القاهرة – دمياط -بني سويف –السويس –أسيوط - الوادي الجديد – قنا -المنوفية- جنوب سيناء- الغربية-الفيوم – القليوبية - الجيزة – المنيا - كفر الشيخ – الإسكندرية – البحر الأحمر – مطروح- الدقهلية – الإسماعيلية) ؛ و ذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة، موضحا أن التدريب شمل (مجال الخدمة الاجتماعية –مجال التدريب الشامل للبحوث الصحية - أعمال بنوك الدم- - الإدارة والقيادة – مكافحة العدوى–الجودة - التخدير- بنوك الدم- أعمال برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين- ترشيد وإدارة استخدام مضادات الميكروبات- أساسيات الحاسب الآلي- أمن تكنولوجيا المعلومات- –تشغيل اجهزة تفتيت الحصوات البولية –التعامل مع النفايات الطبية الخطرة- إدارة لمستلزمات الطبية في ظل جائحة كورونا- مكافحة ناقلات الأمراض - أساسيات التثقيف الصحي-صيانة الأجهزة الطبية- أشعة تشخيصية –إدارة المخاطر- الأمراض الجلدية –التوحد في الأطفال -إستخدام مركز المعلومات الدوائية –اليقظة الدوائية -الصحة المدرسية –الأبحاث الإكلينيكية –أمراض العيون- الجهاز الهضمي -دورات الرضاعة الطبيعية-الموارد البشرية-السلامة والصحة المهنية ، التخطيط الإستراتيجي والأزمات-سجلات طب الأسرة والتغذية العلاجية-التطعيمات وصحة البيئة.

وقالت الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ، إنه تم ترشيح ١٩١٥ من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور المؤتمرات العلمية ، وذلك لإطلاعهم على التطورات العلمية فى مختلف التخصصات الصحية بالإضافة، إلى ترشيح ٦٨ متدرب لحضور دورات الإستراتيجية والأمن القومي ، وإدارة الأزمات والكوارث وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية .

وأشارت "حلمي" إلى تدريب ٢٩ ألف و ٧٢٤ من خلال تنفيذ ١٤٣٧ برنامج تدريبي لقطاعات ، الرعاية الأساسية والتمريض ، والطب العلاجي ، والطب الوقائي ، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع .

ومن جانبها نوهت الدكتورة هالة المشد ، مدير الإدارة العامة لمتابعة و تقييم التدريب ، إلى ترشيح ٢٣٤٠ ، من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية بالداخل والخارج لدراسة الماجستير ودورات تدريبية ، لتنمية المهارات و القدرات المعرفية والمهنية لهم وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي و التعليم العالي و الخارجية و قطاع الأعمال، مشيرة أنه يتم نشر الاعلان عن المنح الدراسية و الدورات التدريبية بالخارج والداخل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع قطاعات الوزارة ، وأن الإختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من وزير الصحة ، وذلك بالدراسة والبت وكذلك إجراء مقابلات شخصية.

وأضافت "المشد" أن عدد المرشحين لمنح دراسية بالداخل بلغ ٢٢١٠ ، وذلك فى مجالات ( التحول الرقمي - أساسيات الحاسب الآلي - المهارات المتقدمة في الحاسب الآلي- مهارات صياغة التقارير - برنامج التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ - دورة السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

بالإضافة إلى ترشيح ١٣٠ لمنح دراسية بالخارج بدول ( تايلاند- الولايات المتحدة الأمريكية – الصين –سنغافورة – الهند – كوريا الجنوبية ).