«الأوروبى لإعادة الإعمار»: دعم مصر يتجاوز مليار يورو العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هارمجرت، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن طموحات البنك تزداد للعام الحالى، وربما تتجاوز القيمة السنوية المرصودة للتمويلات البالغة مليار يورو، نظرا إلى أن هذا العام سيشهد انعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وتابعت "سنكون بصدد تمويل مشروعات تدعم التحول الأخضر، وسيكون التركيز خلال العام الجارى على الاستثمار الأخضر؛ من حيث دعم المزيد من الطاقة المتجددة وأيضا وسائل التنقل الصديقة للبيئة والمدن الخضراء".

وعن توقعاتها للاقتصاد المصرى فى ظل المساعى الحالية لدعم موارده الدولارية؛ قالت "أعتقد من جانبى أن البنك المركزى المصرى يقوم بعمل ممتاز على صعيد إدارة سعر الصرف وكذلك توقعات التضخم، وفقا لما هو متاح له فى ظل وقت عصيب يمر به العالم؛ فمع الخروج من مرحلة وباء كوڤيد 19، ساد ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد التضخم فى جميع أنحاء العالم، كما ألقت الحرب على أوكرانيا بثقلها على أسعار الطاقة والغذاء، وأرى أن البنك المركزى المصرى يبذل جهدا مضنيا ويعمل على جعل الاقتصاد المصرى تنافسيا على الصعيد العالمى، ويستخدم سعر الصرف كإحدى أدواته".

وأضافت أنه يصعب التنبؤ بتغيرات سعر الصرف التى يقرها البنك المركزى المصرى بالنسبة للجنيه حيث خفض بالفعل قيمته بنسبة 16%؜ هذا العام، فيما تظهر توقعات بالمزيد من ذلك فى ظل النفقات المطلوبة لاستهلاك السوق وسداد الالتزامات المستحقة، وكان من شأن هذا الإجراء دعم الصادرات، بينما ترتفع أسعار الواردات، ولكن على أية حال ستظل الإجراءات بمصر ضمن معايير الاقتصاد العالمى، بحسب قولها.

وحول فرص عودة الاستثمارات قصيرة الأجل فى أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى والتى انسحبت من السوق مع رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة؛ قالت هارمجرت إن استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر يمثل جانبا مهما لاجتذاب الاستثمارات الخارجية، سواء كانت استثمارات قصيرة الأجل أم تلك الأهم بالنسبة لمصر وهى الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، فهى الأفضل نظرا إلى أنها تأتى بهدف الاستمرار، سواء من مستثمرين مصريين أم أجانب.

وأشارت إلى أن البنك سيعمل كذلك على تقديم المزيد من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساعدة على خفض استهلاك الطاقة الملوثة للبيئة، والتحول الأخضر للشركات، وأوضحت أن الشمول يأتى فى المرتبة الثانية بالنسبة إلى البنك بعد التحول الأخضر، حيث تبرز أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم النوع الاجتماعى، والذى يتنوع بين دعم النساء رائدات الأعمال وتقلد المرأة للمناصب فى القطاع الخاص، وشمولها بالخدمات العامة.

ولفتت إلى أن الأولوية الثالثة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، تتمثل فى أن تصبح مصر واحدة من الاقتصادات التنافسية، من خلال دعم سلاسل القيمة للشركات لتصبح أكثر فاعلية وتنافسية فى الأسواق العالمية، ويتماشى ذلك مع دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى ظل اقتراب عقد مؤتمر COP27 فى مصر، والتى يظن البنك أن مصر لديها مستقبل عظيم بشأنها، مشيرة إلى أن مصر هى إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وهى أكبر دول العمليات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحول إعلان وثيقة ملكية الدولة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مايو الماضى، والتى تستهدف الدولة من خلالها رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ قالت "يسرنا ذلك، فنحن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نظن دائما بأن القطاع الخاص هو رافعة النمو، وإذا كانت الحكومة بحاجة إلى الاستثمار، فإن القطاع الخاص يساعد على خلق الوظائف، وتحقيق النمو للبلاد، ولذا أرحب كثيرا بإعلان وثيقة ملكية الدولة، والذى يتواءم مع عمل البنك الذى تركز نسبة 75٪؜ من عملياته على القطاع الخاص".

وأضافت أن مشروعات القطاع الخاص التى يدعمها الأوروبى لإعادة الإعمار فى مصر تشمل مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قائلة "تتمتع مصر بإمكانيات واعدة على هذا الصعيد ونرغب فى الاستمرار بدعمها، كما نتطلع إلى دعم مشروعات المياه، وهو الأمر الذى ناقشناه مع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، حيث ناقشنا فرص تمويل مشروعات تحلية المياه، وهو قطاع من المهم أن تنعقد بشأنه شراكات من القطاعين العام والخاص، لتعويض ما تعانيه مصر من النقص بمواردها المائية، كما تحتاج إلى مزيد من استثمار القطاع الخاص بالبنية التحتية للمياه".

وفيما يتعلق بإعلان البنك التوجه للقارة الإفريقية خلال اجتماعاته السنوية الأخيرة فى مراكش مايو الماضى؛ ذكرت أنه حتى الآن تتركز عمليات البنك فى شمال إفريقيا فقط، مضيفة "خلال اجتماعاتنا السنوية فى مايو الماضى بمراكش، أصدرنا إعلانا مشتركا أوضحنا خلاله أن دول جنوب الصحراء الإفريقية هى منطقة مستقبلية لعملياتنا، والآن نعمل على التحضير لإطلاق هذه الجهود خلال عام، وكان ذلك الاجتماع هو الأول الذى ينعقد فى شمال إفريقيا بمراكش المغربية، وتناول اجتماعنا السنوى أيضا التعافى أو المرونة لكل من الدول والشركات، حيث عقد المؤتمر فى ظل أوقات مضطربة، إذ ألقت الحرب فى اوكرانيا بظلالها وآثارها الكبرى على جميع دول عمليات البنك".

وبالنسبة لمصر؛ أشارت إلى أن أبعاد هذه الأزمة تجلت بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما دفع "الأوروبى لإعادة الإعمار" لإعلان جاهزيته لمساندة الدول المتأثرة باضطراب الأسعار عالميا، قائلة "نتطلع قدما إلى دعم مصر على صعيد الأمن الغذائى".