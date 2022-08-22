رئيس الوزراء: اهتمام رئاسى بمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدى أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومى، الذى يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول وزير الصحة والسكان الموقف الإنشائى لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، وأشار إلى مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبيا، والتى تتضمن 6 مراكز "العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية"، وتضم 101 كرسى، مستعرضا موقف مراكز المرحلة الثانية، الجارى إقامتها فى "شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط"، والتى من المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل، إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بنى سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضى المقرر إقامتها عليها.

كما تطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعيا لسهولة التواصل مع المتبرعين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعى الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضا احصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

وشرح اللواء طبيب مجدى أمين، رئيس مجلس إدارة شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذى للمشـروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التى تقوم بها الشركة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات بلازما الدم.

وأوضح أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذى لمراحل المشروع، من خلال عدد من المحاور تتمثل فى اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصرى والإسبانى (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

وفى الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسي موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقا للأكواد المصرية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هناك عدة اشتراطات لشركة "جريفولز" لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما، لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافى بمختلف المحافظات المصرية، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين من شركة "جريفولز" الإسبانية ووزارة الصحة، من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذى يتم مع هيئة الدواء المصرية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير البلازما المجمعة وعودتها كمنتجات نهائية.

وفى السياق نفسه، أوضح اللواء مجدى أمين أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لتدبير الأجهزة الطبية والمستلزمات المعملية اللازمة لمختلف مراحل المشروع، بجانب التنسيق بين هيئة الشراء الموحد وشركة "جريفولز الإسبانية" و"جريفولز إيجيبت" بشأن عدد من الفعاليات.