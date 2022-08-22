الصحة: تدريب أكثر من 43 ألفا من أعضاء المهن الطبية فى مختلف التخصصات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب 43 ألفا و486 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 1926 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انه تم تنفيذ 489 برنامجا تدريبيا لـ11 ألف و422، من الكوادر الطبية، تضمن تدريب 2577 من الأطقم الطبية فى تخصصات، الرعاية المركزة، والأطفال، والحديث فى أمراض القلب، والاختبارات المعملية فى التشخيص والمتابعة للاصابة بفيروس كورونا، ومكافحة العدوى، وسونار النسا، ورسم القلب، وانعاش القلب الأساسى، والميكروبيولوجيا الطبية، والاستخدام الإكلينيكى الصحيح للدم ومشتقاتة، والمهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم، وعلاج تأخر الإنجاب، والتأهيل العصبى الاكلينيكى لمتلازمة ما بعد الكورونا، والتحكم الحركى والعصبى، والتغيرات الحديثة فى تأهيل مرضى السكتة الدماغية، والدرن وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة، والمهارات الأساسية فى طب الأسنان، والصيدلة الأكلينكية، والأمصال والطعوم، والتمريض، والجودة، والجلدية) بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم تدريب 6651 من خلال 313 دورة بمحافظات (البحيرة- سوهاج –الشرقية –القاهرة – دمياط -بنى سويف –السويس –أسيوط - الوادى الجديد – قنا -المنوفية- جنوب سيناء- الغربية -الفيوم – القليوبية - الجيزة – المنيا - كفر الشيخ – الإسكندرية – البحر الأحمر – مطروح- الدقهلية – الإسماعيلية)، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة، موضحا أن التدريب شمل (مجال الخدمة الاجتماعية –مجال التدريب الشامل للبحوث الصحية - أعمال بنوك الدم - الإدارة والقيادة – مكافحة العدوى– الجودة - التخدير- بنوك الدم- أعمال برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين- ترشيد وإدارة استخدام مضادات الميكروبات - أساسيات الحاسب الآلى- أمن تكنولوجيا المعلومات –تشغيل اجهزة تفتيت الحصوات البولية –التعامل مع النفايات الطبية الخطرة- إدارة لمستلزمات الطبية فى ظل جائحة كورونا- مكافحة ناقلات الأمراض - أساسيات التثقيف الصحى- صيانة الأجهزة الطبية - أشعة تشخيصية –إدارة المخاطر- الأمراض الجلدية –التوحد فى الأطفال - استخدام مركز المعلومات الدوائية –اليقظة الدوائية -الصحة المدرسية –الأبحاث الإكلينيكية –أمراض العيون- الجهاز الهضمى -دورات الرضاعة الطبيعية-الموارد البشرية-السلامة والصحة المهنية، التخطيط الإستراتيجى والأزمات-سجلات طب الأسرة والتغذية العلاجية-التطعيمات وصحة البيئة.

وقالت الدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إنه تم ترشيح 1915 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور المؤتمرات العلمية، وذلك لإطلاعهم على التطورات العلمية فى مختلف التخصصات الصحية بالإضافة، إلى ترشيح 68 متدرب لحضور دورات الإستراتيجية والأمن القومى، وإدارة الأزمات والكوارث وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وأشارت حلمى إلى تدريب 29 ألف و724 من خلال تنفيذ 1437 برنامجا تدريبيا لقطاعات، الرعاية الأساسية والتمريض، والطب العلاجى، والطب الوقائى، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التى يحددها كل قطاع.

ونوهت الدكتورة هالة المشد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، بترشيح 2340 من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية بالداخل والخارج لدراسة الماجستير ودورات تدريبية، لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لهم وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والتعليم العالى والخارجية وقطاع الأعمال، مشيرة أنه يتم نشر الاعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج والداخل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع قطاعات الوزارة، وأن الإختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من وزير الصحة، وذلك بالدراسة والبت وكذلك إجراء مقابلات شخصية.

وأضافت المشد أن عدد المرشحين لمنح دراسية بالداخل بلغ 2210، وذلك فى مجالات (التحول الرقمى - أساسيات الحاسب الآلى - المهارات المتقدمة فى الحاسب الآلى- مهارات صياغة التقارير - برنامج التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 - دورة السلوك التكنولوجى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة)، بالإضافة إلى ترشيح 130 لمنح دراسية بالخارج بدول (تايلاند- الولايات المتحدة الأمريكية – الصين –سنغافورة – الهند – كوريا الجنوبية).