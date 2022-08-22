عاجل- بيان من التعليم العالى بشأن مد تنسيق المرحلة الثانية

وقرر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهى المرحلة الثانية فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.
ومأعلن أ. السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.
وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022.
وأضاف د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.
وأكد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سوف يغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجارى، إيذانا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
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