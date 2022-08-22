«مبدعون باختلاف».. وزير التعليم العالى يشهد إطلاق برنامج تدريبى لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، إطلاق معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، فوجا خاصا بمقر المعهد للطلاب ذوى الهمم، بعنوان "ذوى الهمم من الجامعات والمعاهد العليا المصرية" وتحت شعار مبدعون باختلاف"، بحضور د. كريم همام مدير المعهد، والفنان محمد صبحى، بمشاركة 140 طالبا وطالبة.





وأكد د. أيمن عاشور أهمية تقديم الرعاية والدعم للطلاب ذوى الهمم وتنظيم الأنشطة والفعاليات والندوات وورش العمل التى من شأنها تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وإكساب الطلاب المهارات القيادية العامة ورفع كفاءتهم القيادية وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة فى بناء الدولة والإدارة والقيادة والتخطيط الفعال عن طريق تقديم مادة تدريبية كاملة تشمل مهارات التدريب والمناقشات والعرض، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبنائه من ذوى الهمم وتوجيهات سيادته المستمرة بتوفير حياة كريمة لهم.



وأكد الفنان محمد صبحى حرصه على المشاركة مع أبنائه فى فعاليات الفوج، مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بملف ذوى الهمم لافتا إلى أن الفترة الحالية تعد هى أكثر فترة تشهد اهتماما بهؤلاء الشباب المتميزين، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم لذوى الهمم وتوفير "حياة كريمة" لهم، ورحب سيادته باستقبال الطلاب المتميزين المشاركين فى الدورة على مسرحه الخاص، لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وفى هذا الشأن، رحب الوزير بمبادرة الفنان القدير محمد صبحى وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب.



وأشار د. كريم همام إلى أن الهدف من إطلاق الفوج هو تأصيل فكرة الاهتمام بالطلاب ذوى الهمم من خلال تقديم برنامج تثقيفى وتوعوى للتعريف بحقوقهم، والاهتمام بالتأهيل النفسى لهم، إلى جانب الاهتمام بعرض فرص العمل المتاحة والتى تتناسب مع قدراتهم المختلفة، مشيرا إلى أنه روعى فى إعداد البرنامج التنوع فى تقديم المادة العلمية من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذا الفوج.

وقدم د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، عرضا تقديميا حول الخدمات التى تقدمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من ذوى الهمم، لتيسير كل الإجراءات التى تواجههم خلال دراستهم وعملهم بالجامعة.



وتتضمن فعاليات اليوم الأول استقبال وتسكين وفود الجامعات من طلاب ذوى الهمم، وعقد اجتماعا مع السادة المشرفين المرافقين للطلاب، ويشارك الطلاب فى العديد من الأنشطة المتنوعة (رياضية – ثقافية – فنية - ألعاب فردية وغيرها) بمشاركة جميع الطلاب بالفوج، وتبدأ فعاليات اليوم الثانى بعقد محاضرة بعنوان "احتياجات ذوى الهمم من منظور مجتمعى"، ومحاضرة بعنوان "السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة"، كما سيتم عقد 5 ورش عمل عن "مهارات إعداد القائد العام"، وتبدأ فعاليات اليوم الثالث بعقد محاضرة بعنوان "الدين والحياة" وستعقد ندوة موسعة يدير الحوار بها بعض الطلاب المتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم، ومناقشة العديد من المبادرات لعرضها على معالى الوزير وتطبيق المتميز من هذه المبادرات على ارض الواقع، وسيشارك طلاب الفوج فى عدد من الأنشطة المتنوعة ثم سيتم عقد حفل الختام وتوزيع شهادات التقدير.