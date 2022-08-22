وزير التعليم العالى يؤكد أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة

جدة - نرمين السيد - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية مساء أمس الأحد، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، ود. وليد الزواوى أمين المجلس، ود. محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك بمقر الوزارة.

وقدم رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على التعاون مع سيادته للاستمرار فى جهود تحقيق التطور المنشود بمنظومة البحث العلمى.



وأكد وزير التعليم العالى أهمية الدور المجتمعى والخدمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع وخاصة المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع.

وطالب الوزير بضرورة أن تتضمن معايير تقييم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدور الخدمى لها فى المجتمع، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن الخطة البحثية لكل معهد أو مركز بحثى مشروعات لخدمة أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).



كما وجه د. أيمن عاشور بضرورة تنظيم دورات تدريبية للباحثين حول كيفية تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى رفع معدلات النشر بالمجلات العلمية الدولية.

وفى ختام الاجتماع، طالب الوزير بموافاته بالرؤية المستقبلية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية خلال الفترة القادمة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء فى إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية على المستوى الدولى.