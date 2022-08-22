انت الان تتابع خبر لمدة 4 ساعات بس .. قطع المياه عن هذه المناطق بـ”كفر الشيخ” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في كفر الشيخ أنه عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 22 أغسطس 2022 عن بيلا – حاذق – إبشان – أبو بدوي – الكوم الطويل – الناصرية – دار السلام.

وأوضحت مياه شرب كفر الشيخ، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم حتي الواحدة ظهراً، بسبب إجراء بأعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.