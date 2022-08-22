التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
اخصائي سلامة و صحة مهنية
اسم الشركة السبع الاوتوسيرفس
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 4-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 30 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 3000 – 4000 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 1000 – 1500 جنيه مصري
تجهيز وتنفيذ خطط الصحة والسلامة في مكان العمل وفقًا للإرشادات القانونية.
إعداد وتطبيق السياسات وتوعية الموظفين بإجراءات الصحة والسلامة.
تقييم الممارسات والإجراءات والمرافق لتقييم المخاطر والالتزام بالقانون.
إجراء التدريب والعروض التقديمية للمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.
مراقبة تطبيق سياسات وقوانين من خلال متابعة الموظفين والعمليات.
التأكد وفحص المعدات والآلات لمراقبة الظروف غير الآمنة المحتملة.
التحقيق في الحوادث واكتشاف الأسباب والتعامل مع مطالبات تعويض العمال.
تقديم التوصيات والاقتراحات وفرص التحسين لتوفير بيئة عمل أقل خطورة.
إعداد تقارير عن الصحة والسلامة والوعي والقضايا والإحصاءات.
مدير محل (شيكولاته)
اسم الشركة confidential
مقر العمل التجمع الاول – القاهرة
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-9 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 27 – 35 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
مدير محل خبرة فى مجال الاغذية والمشروبات
لادارة محل شيكولاتة بالقاهرة
راتب + تامينات اجتماعية + مكافات