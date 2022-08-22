انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. يوسف الحسيني يحذر المصريين من الدولار: الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر والان مع التفاصيل

يوسف الحسيني يحذر المصريين من الدولار حالياً

رياض - احمد صلاح - ظهر يوسف الحسيني يحذر المصريين من الدولار ووجه لهم نصيحة بخصوص الأسعار وما يحدث في العالم بأكمله حالياً من اضطرابات، وهي من أبرز الأشياء التي تحدث عنها في برنامج التاسعة.

وحرص الإعلامي يوسف الحسيني على توجيه رسالة لكل المصريين بخصوص الدولار، وقال لهم “اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر“.

رأي يوسف الحسيني في مدينة العلمين

وتحدث الحسيني في برنامج التاسعة الذي يبث على قناة مصر الاولي مساء أمس الأحد، قائلاً “الحقوا كمان مدينة العلمين الجديدة”، وأضاف أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من زعماء وقادة العرب في مدينة العلمين الجديدة بمثابة ختم أن هذه المدينة غير مصيفية فقط ولكنها مدينة متكاملة.

وأضاف قائلاً “الرئيس السيسي بيقول للمصريين اتفضلوا عيشوا في العلمين الجديدة، طول السنة فيها شغل وحركة وتعليم»، واعتبر أن من يرى أن مدينة العلمين الجديدة للأغنياء فقط “مش فاهم حاجة”، وهي مدينة متكاملة لكل أطياف المجتمع، وقال “مش هقدر اتكلم عن حجم المبيعات بها عشان اللهم لا حسد، تحيا مصر ألف ألف مرة كل ده لكل المصريين.. بحر ربنا لخلق ربنا، الساحل الشمالي لكل المصريين”.