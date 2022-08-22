انت الان تتابع خبر حالة طقس اليوم الإثنين بكل المحافظات.. الأرصاد الجوية بتحذركم من الجو النار والان مع التفاصيل

حالة طقس اليوم الإثنين بكل المحافظات شديد الحرارة

رياض - احمد صلاح - قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة طقس اليوم الإثنين بكل المحافظات، وتوقعاتهم بخصوص درجات الحرارة، وأكدوا أنه من المرجح أن ينتشر طقس شديد الحرارة والرطوبة أثناء ساعات النهار والمساء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس اليوم على شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء والسواحل الشرقية والغربية يحدث فيه ارتفاع نسبة الرطوبة، وهذا بسبب تأثر كل المحافظات بامتداد منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة اليوم بكل المحافظات

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على كل المحافظات، فسوف نشهد ارتفاع ملحوظ فيها، وتأتي كما يلي:

القاهرة 36 – 25

الإسكندرية 33 – 26

وادي النطرون 36 – 25

طنطا 35 – 25

شبين الكوم 36 – 24

دمنهور 34 – 24

بلطيم 32 – 25

مطروح 31 – 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 – 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 – 25

الزقازيق 36 – 25

المنصورة 36 – 26

الإسماعيلية 37 – 24

السويس 36 – 24

العريش 34 – 24

رفح 34 – 23

رأس سدر 37 – 26

نخل 37 – 19

نويبع 37 – 27

طابا 36 – 26

كاترين 32 – 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 – 28

مرسى علم 38 – 29

الفيوم 38 – 25

بني سويف 38 – 25

المنيا 39 – 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 – 27

قنا 41 – 27

الأقصر 42 – 27

أسوان 42 – 29

إدفو 42 – 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 – 25

شلاتين 39 – 27

أبو رماد 38 – 27

حلايب 36 – 28

رأس حدربة 35 – 27