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بسبب حرائق الغابات .. الدخان يغطى موسكو ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية الاثنين، ستسجل درجات الحرارة هذا الأسبوع مستويات لم تبلغها منذ 125 عامًا.

وقال مركز "فوبوس" للطقس بهذا الشأن:" إن طقس اليوم الاثنين في العاصمة سيكون ملبدا بالغيوم، دون هطول كبير للأمطار، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في موسكو". 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الوضع مع الحرائق الطبيعية على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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