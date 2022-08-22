بسبب حرائق الغابات .. الدخان يغطى موسكو ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية الاثنين، ستسجل درجات الحرارة هذا الأسبوع مستويات لم تبلغها منذ 125 عامًا.

وقال مركز "فوبوس" للطقس بهذا الشأن:" إن طقس اليوم الاثنين في العاصمة سيكون ملبدا بالغيوم، دون هطول كبير للأمطار، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في موسكو".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الوضع مع الحرائق الطبيعية على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.