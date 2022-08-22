سفارة مصر بأوكرانيا تهيب بالمصريين فى كييف بتوخى الحذر الأسبوع الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - أهابت سفارة مصر فى كييف الاثنين، بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا بضرورة توخى الحذر خلال الأسبوع الجارى من 21 إلى 28 أغسطس، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية.

ودعت السفارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - المواطنين المتواجدين فى أوكرانيا إلى التوجه للمخابئ في حالة سماع صافرات الإنذار، فضلا عن الابتعاد عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق، حرصا على أمن وسلامة الجميع وعلى وجه الخصوص خلال يوم 24 أغسطس.

وأعربت السفارة المصرية عن صادق تمنياتها ودعواتها لجميع المواطنين المصريين بالأمن والسلامة.