سفارة مصر بكييف تهيب بالمواطنين المتواجدين بأوكرانيا بتوخى الحذر

جدة - نرمين السيد - أهابت سفارة مصر فى كييف اليوم الإثنين بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا بضرورة توخى الحذر خلال الأسبوع الجارى (من 21 إلى 28 أغسطس)، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية.





ودعت السفارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" المواطنين المتواجدين فى أوكرانيا إلى التوجه للمخابئ فى حالة سماع صافرات الإنذار، فضلا عن الابتعاد عن المبانى الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق، حرصا على أمن وسلامة الجميع وعلى وجه الخصوص خلال يوم 24 أغسطس. وأعربت السفارة المصرية عن صادق تمنياتها ودعواتها لجميع المواطنين المصريين بالأمن والسلامة.

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