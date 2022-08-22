المدير التنفيذى لـ«منترا مصر» يحل ضيفا على ملتقى الشباب بلوجوس

جدة - نرمين السيد - استقبل ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة، مايكل قسيس الرئيس التنفيذى لشركة "منترا مصر" للمستلزمات الرياضية والمنزلية والمكتبية، الذى تحدث مع الشباب المشاركين عن خبراته المختلفة ومنها الدراسة بالخارج وقراره العودة لمصر والعمل بها وتصدير منتجات الشركة لمختلف دول العالم، وبعد الكلمة طرح عليه الشباب عدة أسئلة أجابها.





وفى ختام اللقاء شكر البابا تواضروس، مايكل قسيس على تقديمه قصصا ملهمة للشباب.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى فعاليات الملتقى الثالث لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء السبت فى مركز لوجوس بوادى النطرون.

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