«الهرم التخصصى» تنجح فى إجراء قسطرتين علاجيتين 

جدة - نرمين السيد - نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصى، بعمل قسطرتين علاجيتين بنجاح، منهما حالة كانت تعانى من ضييق شبه كامل بالشريان السباتى نتج عنها جلطات مخية متكررة.





كما تم عمل توسيع للحالتين وتركيب دعامة وخرجت الحالات لاستكمال العلاج بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، وهم من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

ضم الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس، واستشارى المخ بمستشفى الهرم التخصصى.

وقال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن تلك الخدمات فى إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى العمل على التوسع فى تقديم كل الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التى تعمل على إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، أخصائى المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، شكره لإدارة المستشفى على الدعم غير المتناهى من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل كل العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

ونصح الدكتور منصور خليل، مدير المستشفى، أى مريض يعانى من اشتباه جلطة مخية بالتوجه فورا إلى المستشفى، ونحن على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.