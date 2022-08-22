669 طالبا بحاسبات جامعة القاهرة يشاركون بالمسابقة العربية الإفريقية للبرمجة

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى جميع المسابقات المحلية والعالمية فى مختلف المجالات وتحقيق مراكز متقدمة فيها.
وتستهدف المسابقة رفع كفاءة الطلاب فى البرمجة وحل المسائل المعقدة، ودعم قدراتهم البرمجية والتقنية على مواكبة التطور فى مجال التكنولوجيا التى تعتبر لغة العصر الحديث، وجذب شركات قطاع المعلومات والاتصالات مما يسمح لهم بالتواصل مع سوق العمل ومعرفة متطلباته واحتياجاته، وأن المسابقة تتم على مستوى الوطن العربى والإفريقى وتؤهل للمسابقة الدولية البرمجية للطلاب الجامعيين ICPC.
وتحرص جامعة القاهرة على تقديم كل صور الدعم لطلابها المتميزين، وتنمية التفكير المرن لديهم وقدرتهم على التحليل المنطقى، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم فى تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على المزيد من المشاركات البناءة المشرفة على جميع المستويات المحلية والعالمية، والمبشرة بمستقبل أفضل.
وأوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أن المسابقة يشارك فيها 669 طالبا وطالبة من الكلية يشكلون 220 فريقا، وتتم على مستويين الأول على مستوى فرق كل جامعة والثانى على مستوى الفرق التى اجتازت المستوى الأول، وتعتمد فكرتها على طرح مجموعة من المشكلات الصناعية وقياس قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى والخوارزميات البرمجية لحل هذه المشكلات، وذلك من خلال كتابة برنامج لحلها بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى، موضحا أن التقييم يتم على أساس دقة الحل وسرعة التنفيذ، تمهيدا للتصفيات الإقليمية المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل.
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