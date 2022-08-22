محافظ القاهرة يكشف أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، يأتى فى إطار الاستعدادات الحالية لرئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى سيقام فى نوفمبر المقبل 2022 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وتهدف إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، وتحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع.

كما تهدف إلى تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كل أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

يذكر أن المبادرة التى فُتح باب التقديم فيها على الموقع الإلكترونى http://Www.sgg.eg من 21 أغسطس الجارى ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل تأتى تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة.