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يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالتنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والبيئة والتنمية المحلية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop27.
وأوضح محافظ الوادى الجديد أن المبادرة تستهدف المشروعات الحكومية والخاصة المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، وذلك ضمن 6 فئات هى (المشروعات كبيرة الحجم،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خصوصا المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).
ويستمر التقديم اعتبارا من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022، على أن يتم إختيار أفضل 18 مشروعا للمشاركة فى قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل وتقديم الدعم المالى والتسويقى اللازم لهذه المشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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