محطة قطارات بشتيل.. عملاقة وذكية وذات طراز فرعونى فريد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور فؤاد محمود، المصمم المعمارى لمشروع محطة قطارات الصعيد ببشتيل، إن المحطة تعتبر 3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس، وتعتبر من أحدث المحطات التى تنفذ على مستوى العالم.

وأضاف، أن محطة قطارات الصعيد ببشتيل عملاقة وذكية وذات طراز فرعونى فريد، وستخدم خطوط الصعيد وبعض القطارات الأخرى وهناك وسائل مواصلات لجميع المناطق بالقاهرة والجيزة.