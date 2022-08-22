تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 33 26 وادى النطرون 36 25 طنطا 35 25 شبين الكوم 36 24 دمنهور 34 24 بلطيم 32 25 مطروح 32 24 السلوم 35 22 سيوة 38 22 بورسعيد 33 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 25 المنصورة 36 26 الإسماعيلية 37 24 السويس 36 24 العريش 34 24 رفح 34 23 رأس سدر 37 26 نخل 37 19 نويبع 37 27 طابا 36 26 كاترين 33 19 الطور 38 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 29 الفيوم 38 25 بنى سويف 38 25 المنيا 39 25 أسيوط 39 24 سوهاج 39 27 قنا 41 27 الأقصر 42 27 أسوان 42 29 إدفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 42 25 شلاتين 39 27 أبو رماد 38 27 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 27

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