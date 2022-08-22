الإسكان: العلمين الجديدة بها مشروعات سكنية تراعى كافة طبقات المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مدينة العلمين الجديدة بها مشروعات سكنية تراعى كافة طبقات المجتمع، وهى أول مدن الجيل الرابع فى الساحل الشمالى.





وأضاف عباس، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن مدينة العلمين الجديدة متكاملة الخدمات وبها جامعتان تعملان بانتظام، مؤكدا أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من تقدم تطور حدث نتجية المجهود المضاعف الذى تقوم به الدولة. وأوضح، أن المدينة قادرة على استقبال ما يقارب من 3 ملايين مواطن، لافتا إلى أنها تضم إسكان متوسط واجتماعى ومميز، إضافة إلى سكن مصر ودار مصر.

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