تفاصيل مِنَح الجامعات الأهلية لـ طلاب الثانوية العامة 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال استضافته فى برنامج مساء dmc المذاع علىقناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى.

وقال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن المنح تخص التفوق الأكاديمى، أو الرياضى أو الفنى، متابعا: "يجب أن تكون لهذه المنح لها جهات تمويل، كتمويلها من قبل الدولة أو البنوك أو رجال الأعمال"، مؤكدا أن المنحة مجانية للطالب، ولكنها ممولة للجامعة.

ولفت الغر إلى أن المنح المقدمة لطلاب الثانوية العامة 2022 ستؤهل الجامعات الأهلية الخريجين من خلالها، إلى متطلبات سوق العمل.

وأشار الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية إلى أن هناك 12 جامعة أهلية متوفرة فى كل المحافظات، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبالا شديدا على تلك الجامعات، متابعا: "هذا دليل على نجاح تلك الجامعات، لارتباطها بالجامعة الحكومية، ما يعطيها قدرا من الثقة، كما أن سعر مصروفاتها أقل من أسعار الجامعات الخاصة".

واستطرد: "مشكلة كبيرة تواجهنا مع الطلبة وهى التردد وعدم وجود هدف واضح لهم، فضلا عن تعارض مصالح الطلاب مع أولياء الأمور، ما يسبب مشكلات ضخمة لنا، ولهذا لا بد أن يشارك ولى الأمر مع ابنه فى تحديد الكلية والتخصص الراغب فيه بشكل حاسم".