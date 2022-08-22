التنمية المحلية: غرامة 4 آلاف جنيه على المحلات المخالفة لترشيد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، أن المحافظين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ قرار إغلاق المحلات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء.





وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أنه سيتم فرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة، مضيفا أنه إذا كان المحل غير مرخص يتم الغلق حتى الحصول على ترخيص. وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع أجهزة الإدارة المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية ودور العبادة.

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