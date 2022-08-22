تطوير جزيرة الوراق.. الإسكان: هناك سكن بديل والتعويضات بلغت 6 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمسؤول على مشروع تطوير جزيرة الوراق، آخر تطورات المشروع العملاق حتى الآن.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم فى برنامج مساء dmc المُذاع عبر فضائية dmc، مساء أمس الإثنين.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن مشروع تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التدهور الحادث بسبب الزحف العمرانى، لافتا إلى أن هناك مخططا عاما لتطوير جزيرة الوراق يضم منطقة سكن بديل للأهالي.

تطوير جزيرة الوراق

وشدد على أن هناك بعض الأكاذيب لا تمت للواقع بأى صلة تزعم أن هناك إجلاء قصريا للأهالى، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان طرحت على أهالي جزيرة الوراق بدائل عديدة، منها التعويض، والسكن البديل، ووحدات سكنية في المدن الجديدة.

وأكد مساعد وزير الإسكان على أنه تم تقييم الأراضي الزراعية في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه للفدان.

ولفت إلى أن قيمة التعويضات المقدمة لسكان جزيرة الوراق حتى الآن وصلت لـ6 مليارات جنيه.