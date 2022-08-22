خطة ترشيد الكهرباء.. التنمية المحلية تكشف كل التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، فى برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقال متحدث التنمية المحلية إن تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء يضم مجموعة من الآليات، أولها ترشيد كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، استهلاك الكهرباء فى كل المرافق والمبانى التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، لافتا إلى أن الآلية الثانية تشمل إطفاء الإنارة الداخلية، والخارجية لمبانى ومرافق وحدات الجهاز الإدارى، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما يقتضيه العمل من ضرورة.

خطة ترشيد الكهرباء

ولفت إلى أن خطة التنفيذ تشمل متابعة المراكز ورؤساء الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المصرية، الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمقاهى الموضحة بقرار وزير التنمية المحلية، للمحال العامة، بما فيها الموجودة داخل المراكز التجارية، قائلًا إن تلك المحال تعمل من 7 صباحًا وحتى 11 مساء.

وأوضح قاسم أن المقاهى والمطاعم تعمل من 5 صباحا إلى 1 صباح اليوم التالى، أما السوبر ماركت والمخابز، والصيدليات فتعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى الالتزام بخفض أنظمة التكييف للجهات الحكومية والمراكز التجارية، إلى حدود 25 درجة.

وتابع: "تتضمن آليات تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء التزام الوحدات المحلية بخفض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة إلى خفض المحال التجارية للإضاءة القوية على الواجهات".

وشدد على أن مديريات الشباب والرياضة ستتابع إطفاء إنارة المنشآت الرياضية عقب الفعاليات الرياضية، فضلًا عن ترشيد المحافظات الإعلانات المضاءة فى الشارع، وترشيد الكهرباء فى دور العبادة، لافتا إلى أن الغرامة على المحال العامة المخالفة لقرار مجلس الوزراء بعد التنبيه ستكون 4000 جنيه.