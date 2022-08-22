الإفتاء توضح حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات

جدة - نرمين السيد - وأيدت الدار، عبر صفحتها على فيس بوك حكمها، بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء.

وأكدت أنه لا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".