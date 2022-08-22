تسليم 1060 أسرة من أهالى نزلة السمان وحداتهم الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، ذكر التقرير أن مشروع وحدات حدائق أكتوبر يتمثل فى إنشاء 2440 وحدة سكنية كمرحلة أولى الوحدة مكونة من 3 غرف وصالة، لافتا إلى أن تم تسليم 1060 أسرة من منطقة نزلة السمان العشوائية وحداتهم البديلة حتى الآن.

ومن جانبهم، أثنى السكان على وحدات مشروع حدائق أكتوبر، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة لهم موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة والأجهزة التنفيذية.

واستعرض تقرير آخر، مراحل إنشاء محطة صعيد مصر فى بشتيل بعد عامين من إنشاء المحطة، والتى تقع على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، كما يربط موقع المحطة وسائل النقل المختلفة لخدمة الركاب.