مطران بورسعيد يختتم نهضة صوم السيدة العذراء (صورة)

جدة - نرمين السيد - أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم، بإيبارشية بورسعيد، مساء أمس الأحد، احتفالا بختام صوم السيدة العذراء مريم، نهضة روحية تضمنت صلوات عشية وتسبحة وعظات وقداسات يومية، وسط حضور لفيف من الشمامسة وشعب الكنيسة.





وصلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها يشاركه عدد من الآباء الكهنة، صلوات رفع بخور عشية "إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم" حيث قام بعمل الحنوط وتطييب الأنبوبة التى تحوى بداخلها جزءا من رداء أم النور. وطاف الآباء الكهنة والشماسة أرجاء الكنيسة حاملين أيقونتها والأنبوبة التى تحوى بداخلها جزءا من ردائها وسط تراتيل ومدائح وتماجيد العذراء. واختتم مطران بورسعيد العشية بكلمة روحية تحدث فيها عن مقولة قالتها السيدة العذراء مريم وهى: "تبتهج روحى بالله مخلصى".

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