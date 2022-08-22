تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، أنه تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل حيث تزيد من الإحساس بحرارة الجو، وعليه تسود أجواء مائلة للحرارة رطبة على السواحل الشمالية، حارة ورطبة على الوجه البحرى والقاهرة.

وأكدت، أنه ستكون هذه الليلة حارة على معظم الأنحاء، والحرارة الآن على القاهرة 29 درجة طبقا لآخر رصدة لمحطة أرصاد القاهرة.