مطران إيبارشية أبوقرقاص يترأس قداس المناولة بكنيسة ملكة السلام

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جاء ذلك بمشاركة القمص جرجس بشرى راعى الكنيسة، وراهبات الراعى الصالح، وأعطى الأب المطران كلمة العظة حول "العمل بمشيئة الله على مثال مريم العذراء".
تضمنت الكلمة الروحية حوارا أبويا مع الأبناء والفتيات، وأكد لهم على أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس.
جدير بالذكر أن عدد أبناء وفتيات المناولة الاحتفالية بلغ خمسة عشر فردا.
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