تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022.. اعرفوا كل ما يخص الجامعات

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تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

رياض - احمد صلاح - تبدأ الدراسة في أول أكتوبر القادم داخل 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومة، وهي كلاً من “جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية”.

وجهز المركز الإعلامي التابع لوزارة التعليم العالي حملة توعية لكل طلاب الثانوية العامة يأتي حول تنسيق الجامعات الأهلية ونظام القبول فيها، ومن بين هذه الأسئلة التي تدور عند الطلاب، وأيضاً النظام الخاص بقبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأجزمت وزارة التعليم العالي أنه يتم تقديم لحملة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين يريدون الالتحاق بالجامعات الأهلية بشكل مباشر بأوراقهم للجامعات الأهلية، وسوف يتم قبولهم بنفس الحد الأدنى المحدد للقبول في الجامعات الخاصة.