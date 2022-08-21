انت الان تتابع خبر مخالفات المرور برقم اللوحة 2022.. ألحقوا اعرفوها عشان متدفعوش غرامات والان مع التفاصيل

رابط مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

رياض - احمد صلاح - تساعد الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية في تقديم التسهيلات على كل المواطنين الإستعلام عن المخالفات، وهذا من خلال وضع مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 بالدخول على موقع الإلكتروني ويكون في كل المحافظات.

ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحة 2022 من خلال هذا الرابط، وهو الخاص بالنيابة العامة واتباع الكثير من الخطوات الخاصة بالاستعلام عنها، وتعد من أكثر الأشياء الأساسية الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين لتجنب الغرامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022