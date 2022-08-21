انت الان تتابع خبر مخالفات المرور برقم اللوحة 2022.. ألحقوا اعرفوها عشان متدفعوش غرامات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تساعد الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية في تقديم التسهيلات على كل المواطنين الإستعلام عن المخالفات، وهذا من خلال وضع مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 بالدخول على موقع الإلكتروني ويكون في كل المحافظات.
رابط مخالفات المرور برقم اللوحة 2022
ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحة 2022 من خلال هذا الرابط، وهو الخاص بالنيابة العامة واتباع الكثير من الخطوات الخاصة بالاستعلام عنها، وتعد من أكثر الأشياء الأساسية الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين لتجنب الغرامة.
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022
- يدخل المواطن على موقع المخصص لخدمات المرور.
- سوف تظهر الصفحة الأساسية للموقع الخاص بخدمات المرور.
- اختيار من قائمة الاستعلامات.
- النقر على قائمة باسم استمرار التي توجد في الأسفل.
- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- النقر على قائمة استمرار.