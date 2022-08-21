قرار جديد من وزير التعليم بشأن مقرات تظلمات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، التقى الوزير بعدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقا لنماذج الإجابة المعتمدة.

وشدد الدكتور رضا حجازى، على حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة "بابل شيت" ونموذج الإجابة.

واستكمالا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتسهيل على أولياء الأمور، اتخذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا باقتصار مقر التظلمات بالمدينة التعليمية بأكتوبر لمحافظات بنى سويف والفيوم، على أن يتم تخصيص 4 مقرات أخرى للاطلاع بالقاهرة الكبرى وسيتم إخطار الطلاب بالمواعيد والأماكن المحددة عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بينهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.