حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات بنهطاى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى مركز زفتى والتى تعد نموذجا مميزا ذات طابع فريد بين قرى المبادرة، حيث تعد أولى القرى التى يتم تنفيذ كورنيش بها، ليمثل بذلك متنفس حضارى راق يضاهى مثيله بالمدن الكبرى.





كما تفقد المحافظ الحديقة العامة بالقرية والتى تشمل مكتبة عامة لإتاحة القراءة للراغبين مما أضفى مظهر جمالى وحضارى لسكان القرية ،هذا بالإضافة إلى المشاريع الكبرى المنفذة بالمبادرة لتصبح بذلك نهطاى عروس قرى المبادرة الرئاسية بمركز زفتى. وخلال الجولة تفقد المحافظ الأعمال الجارية فى سوق وموقف نهطاي، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة الشرطة ووحدة الحماية المدنية، إلى جانب إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى ووحدة تنمية الأسرة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مركز الشباب ووحدة طب الأسرة. يذكر أن القرية قد شهدت إنهاء أعمال بناء وتشييد المجمع الخدمى الحكومي، والمجمع الزراعى البيطرى وتطوير مدرستى نهطاى الإعدادية الجديدة ومدرسة الشهيد طلبة السايح ومحطة المياه.

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