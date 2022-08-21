محافظ قنا يفتتح غرفة العمليات والخط الساخن بشركة مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ قنا أشرف الداودى، سير العمل بالمعمل المركزى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعامل والتى تقوم بمتابعة وتحليل عينات المياه من المحطات المختلفة للتأكد من مطابقتها للقوانين وللكود المصرى، وشهادة الأيزو الدولية 17025، لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.





وخلال جولة تفقديه له اليوم شهد المحافظ بدء تشغيل أول حفار على كاتينة يدخل الخدمة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بغرض تصليح الأعطال و الكسور الكبيرة وتطهير أحواض الحمئة بمحطة المعالجة، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه، كما افتتح إعادة تأهيل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين بتكلفة 1.5 مليون جنيه. وقال محافظ قنا، إن الحفار الجديد يعد الأول من نوعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والذى يعمل بوزن تشغيل 30 طنا وعمق حفر 10 أمتار، لتصليح الأعطال والكسور الكبيرة وكذلك أعمال تطهير أحواض الصرف الصحى بمحطة المعالجة، فضلا عن المشاركه فى إعادة تخطيط الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 150 فدانا والتابعة للإدارة المركزية للتشجير لاستيعاب كافة كميات المياه القادمة من محطات الصرف الصحى، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، موجها العاملين بالشركة بضرورة الاستعداد الدائم لأى طارئ، مع التأكد من مدى جاهزية واستعداد المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات.

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