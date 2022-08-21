محافظة الغربية تعلن عن انطلاق مسابقة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية عن انطلاق فعاليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.





وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف 6 فئات هى «المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة». كما أوضح البيان أنه يستلزم صياغة وتخطيط مشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة فضلا عن ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير، أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

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