محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الإعدادية الأزهرية والدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، أوائل الشهادات الإعدادية الأزهرية والدبلومات الفنية بشعبها المختلفة على مستوى المحافظة، والطالبة حبيبة صلاح عبد الحافظ من ذوى القدرات الخاصة لحصولها على مجموع 93% فى الثانوية العامة.





وهنأ "شعيب" أبناء المحافظة طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية وأسرهم ومعلميهم مع تأكيد اهتمام المحافظة بالتعليم الأزهرى مع اهتمامه بالعلوم الشرعية والدينية مع العلوم الدنيوية، لتخريج رجال علم ودين، واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفنى والعمل على تخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل من خلال الممارسات الفنية والمهنية وليس الجانب التعليمى فقط، لتكون قادرة على منافسة السوق، والعمل على مزيد من التطوير للصناعة والحرف اليدوية والفنية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها كقاطرة التنمية، وخلال تكريمه لابنة مطروح من ذوى القدرات الخاصة الحاصة على مجموع 93% بالشهادة الثانوية العامة، مؤكدا على التكريم المستحق مع تقديم كل الدعم كل للعناصر المتميزة من أبناء مطروح.

كما كرم محافظ مطروح رانيا السيد حامد من العاملين بمستشفى مطروح العام مع تقدير شرف الأمانة ورد الحقوق بعدما عثرت على مبلغ مالى يبلغ 11 ألف جنيها، وحرصها على رده إلى أصحابه كمثال وقدوة للأمانة مع التمسك بالقيم الحميدة، مؤكدا تقديم كافة يد العون والدعم لجميع العناصر المتميزة بمطروح.

وفى كلمته نقل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية تحيات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى جميع أبناء مطروح مع شكره وتقديره لحرص محافظ مطروح على تكريم المتفوقين من أبناء الأزهر الشريف.