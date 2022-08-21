دمياط: إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزى كفر سعد وكفر البطيخ

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، أنه تم إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 5310 م2 بمركزى كفر سعد وكفر البطيخ، وذلك ضمن حملات الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى مرحلتها الأولى.





وأضافت "عوض" أنه تمت إزالة 104 حالات تعد بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الماضى، وذلك بمساحة إجمالية 7815 م2، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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