جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشؤون الصحية فى الشرقية، اليوم الأحد، عن افتتاح 6 أقسام للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة خلال الشهور الثلاث الماضية من عام 2022.





يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. جاء ذلك بالوحدات الصحية :"شيط الهوا التابعة لإدارة كفر صقر، والمناصرة التابعة لإدارة مشتول السوق، وطوخ التابعة لإدارة أبو كبير، وشبرا النخلة التابعة لإدارة بلبيس، والمركزين الطبيين بالحى الـ 16، والحى العاشر-أ التابعين للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان"، هذا بالإضافة لإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بمركز الحروق بمستشفى ههيا المركزى. كما تم افتتاح عيادة تغذية علاجية بمستشفى السعديين المركزى، للعمل على استكمال الخدمات المقدمة لمرضى الأورام بالمستشفى، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة العلاج الطبيعى للمرضى بأقسام الغسيل الكلوى بجميع مستشفيات الصحة بالشرقية، حيث تم عمل جلسات العلاج الطبيعى لعدد 1422 حالة من مرضى الغسيل الكلوى، وعدد 2361 حالة بالعنايات المركزة بمختلف المستشفيات وأقسام العزل لحالات كوفيد 19، وبلغ اجمالى تردد عيادات العلاج الطبيعى 96384 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية: افتتاح 7 أقسام للعلاج الطبيعى خلال 3 أشهر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.