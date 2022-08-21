نائب محافظ الوادى الجديد ووفد التجارة والصناعة يتفقدون مقر ملتقى التمور

جدة - نرمين السيد - قامت نائب محافظ الوادى الجديد حنان مجدى، اليوم الأحد، بزيارة أرض المعارض بحى الأمل بالخارجة المقرر إعدادها لاستضافة النسخة الثانية من ملتقى التمور خلال الفترة المقبلة، برفقة وفد وزارة التجارة والصناعة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لإقامة النسخة الثانية من الملتقى التسويقى للتمور المصرية، حيثُ تم الاتفاق على حصر الاحتياجات المطلوبة، وإعداد مقايسة بما يلزم من مشتملات أجنحة العرض، وتجهيز مظلات على امتداد المعرض لتهيئة الجو المناسب للعارضين، وإنشاء جدارية على الطراز الواحاتى بمدخل المعرض لاستقبال الزائرين.





واستعرضت مجدى إمكانيات المحافظة وخدماتها الفندقية، وتفقدت والوفد المرافق جاهزية كبرى فنادق المحافظة لاستضافة المدعوين من ضيوف الملتقى، مؤكدةً الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة فى الموعد المحدد للخروج بالشكل اللائق وتحقيق الأهداف المأمولة.

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