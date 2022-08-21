محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بسرعة استكمال أعمال الرصف بمختلف الشوارع

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة استكمال أعمال الرصف فى جميع الشوارع التى من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام، مؤكدا أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء، مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التى تتم فى شوارع حى منتزه ثان قد بلغت 80 % من إجمالى الخطة، مؤكدًا أنه تم تخصيص 15 مليون جنية لرصف شوارع حى منتزه ثان. ومن جانبها أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية المهندسة أمل محمود إلى أن إجمالى أطوال الشوارع التى يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحى منتزه ثان قد بلغت 2300 متر، مضيفة أن مديرية الطرق أنهت رصف 13 شارع بنسبة 100% من إجمالى الشوارع المقرر رصفها، وجار استكمال المتبقى من أعمال الرصف فى 24 شارع بنطاق الحى.

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