القاهرة.. فتح باب المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فتح باب التقديم على الموقع الذى خصصته وزارة التخطيط للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية http://Www.sgg.eg اعتبارًا من اليوم حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل للراغبين فى المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن بدء التسجيل يأتى تنفيذُا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة.

ودعا المحافظ، الجميع إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الموقع، لافتا إلى أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022، بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

وأكد أن الفئات التى تستهدف المبادرة تلقى مشروعاتهم هى المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة لا سيما المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأشار إلى أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقرونا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة.